أرسنال يقدم هدية جديدة للسيتي بالتعادل مع متذيل البريميرليج

قدم فريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، هدية جديدة لملاحقه الأبرز على الصدارة مانشستر سيتي، بعدما تعادل مع متذيل الترتيب ولفرهامبتون 2-2 في مباراة مقدمة من الجولة الحادية والثلاثية.وو

وكتفى أرسنال بالتعادل مع مضيفه ولفرهامبتون 2- 2 ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثية، بالمباراة المُقدمة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

وللمباراة الثانية على التوالي بالدوري يفشل أرسنال في الفوز بعدما كان قد تعادل مع برينتفورد 1 / 1 في الجولة الماضية.

تقدم بوكايو ساكا بهدف أول لأرسنال في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف الإكوادوري بييرو هينكابي الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم قلص الفارق الإسباني هوجو بوينو لولفرهامبتون في الدقيقة 61.

واستفاد ولفرهامبتون من هدف ذاتي سجله الإيطالي ريكاردو كالافيوري مدافع أرسنال بطريق الخطأ في مرماه.

رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط فقط عن مانشستر سيتي الوصيف، أما ولفرهامبتون فلا يزال متذيلا وله 10 نقاط.