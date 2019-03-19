وكالة: إيران تنفي المشاركة مع تركيا في عملية ضد حزب العمال الكردستاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت تركيا مجددا، أمس الاثنين، أنها تنفذ مع إيران عملية مشتركة ضد مسلحين أكراد، وذلك برغم نفي طهران المشاركة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العملية المشتركة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور يوم الاثنين كانت الأولى من نوعها وعبر عن أمله في أن يعقبها المزيد.

ولم يتضح أين جرت العملية. ولم يتضح أيضًا سبب التضارب في الروايات بين البلدين.

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء فارس إن الجيش الإيراني نفى المشاركة بعدما قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن البلدين ينفذان عملية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني.

وقال مصدر في القوات المسلحة الإيرانية للوكالة ”الجيش التركي نفذ العملية ضد حزب العمال الكردستاني ولكن القوات المسلحة الإيرانية لم تشارك في هذه العملية“.