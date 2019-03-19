سكان كولومبيا الأصليون يقطعون طريقا سريعا رئيسيا في البلاد لليوم الثامن

قطع سكان كولومبيا الأصليون، أمس الاثنين، طريقا سريعا رئيسيا في غرب البلاد لليوم الثامن، ما أدى إلى عجز في إمدادات الوقود في الجنوب.

واتهموا الحكومة بعدم الحفاظ على وعودها، مثل الحق في الحصول على الأراضي التي تنتمي إليهم تاريخيا والتشاور معهم في مشروعات التعدين التي تجرى داخل أراضيهم.

ويحتج السكان الأصليون أيضا على عمليات قتل نشطاء حقوق الإنسان وزعماء الجماعة، حيث تم اغتيال المئات منهم منذ أن وقعت الحكومة اتفاق السلام مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المتمردة في عام 2016.

وتعهد السكان الأصليون بعدم إخلاء طريق "بان- أمريكان" السريع حتى يزورهم الرئيس الكولومبي ايفان دوكي. وأكدت وزيرة الداخلية الكولومبية نانسي باتريشيا جوتيريش ضرورة إنهاء الاحتجاجات حتى يمكن لدوكي النظر في مثل تلك الخطوة.

وأفادت شبكة "آر سي إن" بأن قطع الطريق السريع في منطقتي كاوكا وهويلا أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة في محطات الوقود في منطقة نارينو إلى الجنوب، بينما لم يتمكن التجار من نقل المنتجات الزراعية.

ويقدر عدد المحتجين الذين يتجمعون في مناطق قطع الطريق بالآلاف.

ويتهم المتظاهرون الشرطة باستخدام القوة غير المبررة، قائلين إن 20 شخصًا أصيبوا في الاشتباكات، بينما أحرقت قوات الأمن الخيام وغيرها من البضائع التي يمتلكها من يغلقون الطريق السريع.

ووقعت أكثر من 1200 منظمة اجتماعية وحقوقية رسالة إلى دوكي، قائلين إن السكان الأصليين يعيشون في ظل "ظروف من الظلم والعسكرة".

وتقول الحكومة إن خطتها للتنمية الوطنية تتضمن تخصيص ملايين الدولارات للاستخدام الحصري لصالح المجتمعات الأصلية.

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