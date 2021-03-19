قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأطباء قدموا الكثير من التضحيات على مدار سنوات طويلة، وليس فقط خلال أزمة كورونا.

وأضاف تاج الدين، في تصريحات خاصة لبرنامج «غرفة الأخبار» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن الأطباء ضحوا كثيرًا مع التهابات الكبد الوبائي، وأصيب منهم عدد كبير جدًا، إضافة إلى وفاة البعض.

وأكد أن وجود الفيروسات أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطباء رغم اتباع الأساليب الوقائية كافة، متابعًا: «نتأثر كثيرًا عند حدوث أي حالة وفاة، أو عند إصابة أي طبيب يضحي من أجل المرضى».

وشاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، اليوم الخميس، احتفالية يوم الطبيب المصري الثالث والأربعين تحت عنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالنقابة العامة لأطباء مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية، ومساعدي وزيرة الصحة، وأعضاء اللجان الفرعية للنقابة العامة للأطباء.