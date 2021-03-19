جريمة بشعة هزت منطقة حلوان، بعدما تحولت مشكلة مختلقة بسبب "سبت بلكونة به ترمس شاي" كانت تدليه الزوجة بالحبل من الطابق الخامس إلى زوجها الذي يقف مع عامل السباكة بالشارع ليصلح موتور المياه إلى جريمة قتل؛ بعد تطاول القاتل وهو الجار الذي يسكن بالطابق الرابع على زوجة المجني عليه.



التقت «الشروق» زوجة ضحية حلوان "إسراء.م" (29 سنة) - مدرسة لغة عربية" التى روت القصة الكاملة لواقعة قتل زوجها.



وطالبت الزوجة بالقصاص العادل قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل، أنا ولادى أطفال اتيتموا وسندى في الدنيا راح علشان واحد طعن جوزي في قلبه لأنه كان يدافع عني بعد خلاف بسبب ترمس شاي".



كما التقت «الشروق» والدة المجني عليه التي خيمت عليها ملامح الحزن وظلت تردد:"حسبي الله ونعم الوكيل.. عايزة حق ابني".



وكان النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من مستشفى النصر العمالي، تفيد باستقبال جثة مواطن يدعى (مصطفى م)، مصابا بعدد 2 طعنة في القلب، وبالانتقال والفحص تبين تعد (محمد ج)، وشهرته قلبظ، ومقيم بنفس العقار الذي يقطن به، بسلاح أبيض على المجني عليه وقتله في الحال.



وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم الذي لاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة، وتحرر عن المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.