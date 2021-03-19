مصادر سعودية تكشف ضوابط موسم الحج في ظل كورونا

ــ إلزام الراغبين فى أداء الفريضة بأخذ اللقاحات المعتمدة.. وتلقى الجرعة الثانية قبل دخول المملكة بأسبوع..



كشفت تقارير صحفية سعودية، أمس، عن إصدار وزارة الصحة السعودية ضوابط لموسم الحج لهذا العام من بينها تلقى الحجاج القادمين من الخارج لقاح معتمد ضد فيروس كورونا على أن تكون الجرعة الثانية قبل دخولهم المملكة بأسبوع، فى وقت استأنفت فيه عدة دول أوروبية التطعيم بلقاح أسترازينيكا بعد تأكيد الوكالة الأوروبية للأدوية أن اللقاح آمن وفعال.

وذكرت صحيفة «عاجل» السعودية نقلا عن مصادر (لم تسمها) القول بأن الضوابط الخاصة بموسم الحج تقضى بحصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع شهر ذى الحجة.

وأوضحت المصادر أنه سيتم إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، وكذلك إظهار نتيجة فحص مخبرى معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة.

وتضمنت الضوابط أيضا حصول جميع المكلفين والعاملين فى الحج على جرعتى اللقاح المعتمد فى المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع، وإلزامية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين فى جميع الأوقات.

وشددت الضوابط على أهمية التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات بحيث تكون كل مجموعة معرَّفة مسبقًا ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، وتحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم.

إلى ذلك، استأنفت دول أوروبية من بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا، أمس، التطعيم بلقاح أسترازينيكا، فيما فرضت السلطات الفرنسية إغلاقًا جديدًا لمدة شهر على قرابة ثلث سكانها من بينهم سكان باريس.

وبدءا من أمس خضع أكثر من عشرين مليون فرنسى للعزل الذى سيستمر لمدة شهر، فيما ستبقى المدارس والمتاجر الأساسية مفتوحة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويتسارع تفشى الوباء بوضوح فى فرنسا؛ حيث سُجلت أكثر من 38 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وفى غضون ذلك، أعلنت بريطانيا انخفاضا فى إمداداتها باللقاحات فى إبريل، وهو ما يُحتمل أن يُبطئ حملتها للتطعيم التى تُعتبر واحدةً من الأكثر تقدما عالميا. وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن مشكلة الإمدادات ناجمة من تأخر فى تسليم خمسة ملايين جرعة مصنعة فى الهند.