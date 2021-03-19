صحف لبنانية: دعوة حزب الله لتشكيل حكومة «تكنو-سياسية» تنسف مساعي الحريري

اعتبرت صحف لبنانية أن المواقف التي أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، لا سيما دعوته إلى تشكيل حكومة ذات طابع سياسي، قد نسفت المساعي التي يقودها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين غير الحزبيين، على نحو من شأنه إجهاض مبادرة الإنقاذ التي سبق وطرحتها فرنسا.

وأوضحت صحف (النهار ونداء الوطن واللواء) الصادرة اليوم /الجمعة/ - أن دعوة "نصر الله" إلى تشكيل حكومة تكنو-سياسية من الاختصاصيين والسياسيين معا، بمثابة تفخيخ جديد لتأليف الحكومة، وأطاح بالأجواء الإيجابية التي تسربت عن اجتماع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على نحو لا يمكن معه التنبوء بموعد إنجاز الحكومة الجديدة.



وأشارت الصحف، إلى أن حزب الله ألقى بثقله في ميزان التأليف الحكومي في دعم ضمني لاتجاهات رئيس الجمهورية وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) معيدا النقاش إلى ما قبل المبادرة الفرنسية التي كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد طرحها في شهر سبتمبر الماضي على القوى والتيارات والأحزاب السياسية اللبنانية في سبيل إنقاذ البلاد من أزماتها الخانقة وحظيت حينها بقبول جماعي.



وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اعتبر في كلمة متلفزة ألقاها مساء أمس أن حكومة الاختصاصيين غير الحزبيين لن تكون - من دون غطاء سياسي - قادرة على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية وما قد يقتضيه الأمر من اتخاذ قرارات غير شعبية كرفع الدعم، الأمر الذي يعرضها للسقوط في الشارع بعد أسبوعين من تأليفها، داعيا إلى إشراك القوى السياسية في الحكومة المقبلة لتحمل مسئولياتها.