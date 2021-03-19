الهند: تسجيل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة و154 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الهند 39 ألفا و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و514 ألفا و331 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 154 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و370 شخصا.

وأفادت الوزارة بأن 20 ألفا و654 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و83 ألفا و679 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 271 ألفا و282 شخصا.