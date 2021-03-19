الصحة العالمية: ملف لقاح استرازينكا إيجابي للمخاطر مع إمكانات هائلة لمنع العدوى

قالت اللجنة العالمية الاستشارية المعنية بسلامة اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية، إن لقاح استرازينكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، ما يزال يتمتع بملف إيجابي للمخاطر وإمكانات هائلة لمنع العدوى وتقليل الوفيات في جميع أنحاء العالم.

وذكر بيان أصدرته اللجنة، اليوم الجمعة، أن اللجنة إلى استنتاجها عقب الاجتماع يومي 16 و19 مارس الجاري ومراجعة المعلومات والبيانات المتاحة عن جلطات الدم ونقص الصفائح الدموية بعد التطعيم بلقاح استرازينكا، وبعد استعراض بيانات التجارب السريرية وبيانات السلامة من أوروبا والمملكة المتحدة والهند، وهى قاعدة البيانات العالمية للمنظمة لتقارير سلامة الحالات الفردية.

وأوضحت اللجنة، في بيانها، أن البيانات المتاحة لا تشير إلى زيادة عامة في حالات التجلط مثل التجلط الوريدي العميق أو انسداد الأوعية الرئوية بعد إعطاء اللقاحات، وأن المعدلات المبلغ عنها للتجلط الوريدي بعد الحصول على اللقاح تتماشى مع العدد المتوقع لتشخيص هذه الحالات، وقالت إن الحالتين تحدثان بشكل طبيعي وليسا غير شائعين، ولفتت إلى أن المعدلات كانت أقل من المتوقع.

وقالت اللجنة إن الحالات التي تم الإبلاغ عنها مثل تجلط الجيوب الأنفية الوريدي الدماغي بعد التطعيم بلقاح استرازينكا، في أوروبا ليس من المؤكد أنها ناجمة عن التطعيم، ولفتت إلى أن لجنة اليقظة الدوائية وتقييم المخاطر التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية راجعت ثمانية عشر حالة من حالات تجلط الجيوب الأنفية الوريدي الدماغي وذلك بعد أكثر من 20 مليون عملية تلقيح في أوروبا بلقاح استرازينكا ولم يتم إنشاء علاقة سببية بين هذة الاحداث النادرة فى هذا الوقت.

وأوصت اللجنة الدول بالاستمرار في مراقبة سلامة جميع اللقاحات وتعزيز الإبلاغ عن عن الاحداث الصحية المرتبطة بها، وأشارت إلى أنها تتفق مع خطط وكالة الادوية الأوروبية في إجراء مزيد من التحقيقات والمراقبة، ونوهت بأنه حتى الآن تم إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في أوروبا وأكثر من 27 مليون جرعة من اللقاح المصنعة في الهند وجمهورية كوريا الجنوبية.