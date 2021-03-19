مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإرهابي على مصفاة النفط بالرياض

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاعتداء الإرهابي على مصفاة النفط بالعاصمة السعودية الرياض من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد الحجرف، وفقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذا الاعتداء وما سبقه من أعمال إرهابية وتخريبية، تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في السعودية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما أمن كافة دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد على وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية، انطلاقا من أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مؤكدا دعم دول المجلس لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.