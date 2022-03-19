نظم مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية ورشة عمل بعنوان "أثر تطور علم الفلك وتكنولوجيا الفضاء تجاه مقاصد الشريعة الإسلامية رؤيا إسلامية مستدامة"؛ وذلك على هامش مؤتمر كلية أصول الدين بالقاهرة، والذي عقد اليوم تحت عنوان؛ "التنمية المستدامة في الفكر الإسلامي" ويختتم أعماله غدا الأحد.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن مثل هذه الورش والملتقيات العلمية تمثل أهمية كُبرى في إِطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجالات البحث العلمي وخاصة علوم الفلك والفضاء، مشيرا إلى أن ما تناقِشه محاور هذه الورشة يؤكِد أن مصر تسير نحو تطوُّر مُهم يسْعَى لاستثمار كل موارِدِها الطبيعية وإمكاناتِهَا فِي خدمة المجتَمَع وتلبية احتياجاته، والحفاظ على الأجيال القادمة.

وأوضح الأمين العام " أننا نجد أنفسنا من خلال هذه الورشة أمام أول مقصد من مقاصد الشريعة وهو الدين، فالصلاة والصيام عبادات متعلقة ببدايات الشهور، ويمكننا التعاون مع الجهات المعنية كدور الافتاء والمراكز البحثية والفلكية؛ لكي يقوم كل منا بدوره من أجل رأب الصدع، وخاصة من يريد أن يشكك في الأمور المتعلقة بالعبادات ".

فيما قال الدكتور حسن صلاح الصغير إن قضية الدراسات الفلكية لها صلة بالعلم الشرعي، فهناك أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة تذكر الإنسان بهذه المعارف، وتستحثه على النظر فيها باعتبارها من نعم الله عز وجل، وعمارته للكون، ولقد تنبه علماء الشريعة الإسلامية لذلك فاعتمدوا كثيرا على المعطيات العلمية لا سيما في جانب الفلك والعلوم التجريبية بصفة عامة.

وتضمنت الورشة عدة محاور استهدفت الحديث عن إسهامات علوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء في التنمية المستدامة، والإسلام والتنمية المستدامة رؤى كونية، وأثر بعض الأحكام الشرعية والواجبات الدينية على تطور علوم الفلك في الإسلام.