 بريطانيا تصدر 8600 تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين - بوابة الشروق
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بريطانيا تصدر 8600 تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين

سارة أحمد
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 2:42 م | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 2:42 م

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أمس الجمعة، منح 8600 تأشيرة بموجب "مخطط الأسرة الأوكراني" للأوكرانين الفارين من الحرب.

يأتي هذا الإعلان وسط حالة من الإحباط بسبب طول الوقت الذي تستغرقه وزارة الداخلية لمعالجة التأشيرات، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

يذكر أن ما لا يقل عن 43 ألف تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات "مخطط الأسرة الأوكراني"، وينتظرون الموافقة على طلباتهم، ويقيم الكثير منهم في فنادق في البلدان الواقعة على حدود أوكرانيا.

بالإضافة إلى مخطط الأسرة، الذى يسمح للأشخاص الذين لديهم أقارب فى بريطانيا بالحصول على تأشيرات، هناك أيضا مخطط يكون فيه المقيمون فى المملكة المتحدة على استعداد لقبول اللاجئين فى منازلهم.

وتعتبر التأشيرات بموجب مخطط الأسرة للاجئين الأوكرانيين مجانية، تصدر لمدة ثلاث سنوات وتسمح لحامليها بالعيش والعمل والدراسة.

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