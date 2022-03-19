«البترول» تخاطب بنوكا محلية لزيادة تسهيلات قائمة بقيمة 16 مليار جنيه

مصادر: «العامة للبترول» تجرى مفاوضات ثنائية مع البنوك للحصول على تمويل يغطى زيادة أسعار النفط

تتواصل الهيئة العامة للبترول مع عدة بنوك محلية لتوفير الاحتياجات المالية للهيئة وزيادة تسهيلات قائمة تبلغ 16 مليار جنيه فى ضوء ارتفاع اسعار خام النفط عالميا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الهيئة تجرى مفاوضات ثنائية مع البنوك المقرضة لها وعلى رأسها: الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، والعربى الافريقى؛ لزيادة التسهيلات الائتمانية التى توجه لتمويل استيراد احتياجات الهيئة من منتجات البترول المختلفة».

وتبعا للمصادر تبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية لصالح الهيئة العامة للبترول نحو 16 مليار جنيه مستحقة لبنوك محلية بخلاف التسهيلات الموجهة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، بالاضافة إلى تسهيل ائتمانى بقيمة 800 مليون دولار من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى ضمن برنامج العمل السنوى خلال عام 2022.

وتجاوزت أسعار النفط بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى نحو 103 دولارات للبرميل بعد أن وصل إلى قرب 140 دولارا مسجلا أعلى سعر منذ عام 2008 وذلك وسط عدة قفزات شهدها سعر الخام بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا وذلك مقابل 79 دولارا للبرميل فى نهاية عام 2021.

وشهدت واردات مصر من البترول الخام ارتفاعا بنسبة 14,4% خلال أول 11 شهرا من 2021 لتبلغ 3,572 مليار دولار فى مقابل 3,122 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.

كانت الهيئة العامة للبترول خاطبت مطلع العام الجارى عدة بنوك تعمل بالسوق المحلية للموافقة على تعديل جدول سداد مديونيات بقيمة 1.7 مليار دولار، تتعلق بأقساط استيراد النفط الخام الكويتى والمخطط أن تسدد على أقساط شهرية حتى يونية 2023، وتسعى «البترول» إلى تعديل برنامج السداد للرصيد الحالى للأقساط والبالغة ما يزيد على 900 مليون دولار، لينتهى سدادها فى31 ـ 12 ــ 2025 بأقساط شهرية متساوية.

وتبعا للمصادر: تعود رغبة الهيئة العامة للبترول فى تعديل برنامج السداد ليتوافق مع تدفقاتها النقدية من العملة الدولارية والالتزام بسداد جميع المديونيات المستحقة عليها.

وحصلت الهيئة فى الربع الاخير من العام الماضى على قرض بقيمة نصف مليار دولار من تحالف بنكى أبوظبى الأول ومصر وذلك لسداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب.