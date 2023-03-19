طهران: الرئيس الإيراني تلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض

أعلنت طهران تلقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز، لزيارة الرياض وتعزيز التعاون الإقليمي.

وقال المساعد السياسي للرئيس الإيراني، إن «رئيسي» رحب بدعوة العاهل السعودي لزيارة الرياض، مؤكدًا استعداده لتعزيز التعاون، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وصرح وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، بأنه سيلتقي نظيره السعودي فيصل بن فرحان قريبًا، لافتًا إلى أن «العلاقة مع الرياض عادت للوضع الطبيعي بعد 5 جولات من محادثات بغداد».

وأضاف في تصريحات، مساء الأحد، أنه تم الاتفاق مع السعودية على تبادل الزيارات الفنية لتهيئة الأرضية لإعادة فتح السفارات.

وأشار إلى تعاون بلاده مع السعودية؛ من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، قائلًا إن طهران اقترحت على الرياض ثلاث دول لعقد اللقاء مع نظيره السعودي.

وذكر أن الاتفاق مع الرياض يؤكد أهمية ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن بلاده لن تسمح بأي تهديد لأمنها من الدول المجاورة.