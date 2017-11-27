العراق: طرح رقع استكشافية للاستثمار قرب حدود سوريا والأردن والسعودية



أعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن وزارة النفط تعمل حاليا لإعداد حقائب المعلومات لعدد من الرقع الاستكشافية قرب الحدود العراقية السورية- الأردنية والسعودية وصولا إلى محافظة السماوة ومن المنتظر الإعلان عن طرحها للاستثمار في يوليو المقبل.

وقال وزير النفط، خلال حضوره جلسة حوار مؤتمر بغداد للحوار الخامسة اليوم، إن العراق ملتزم بقرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بتخفيض معدلات إنتاج النفط الخام لغاية نهاية العام الحالي بمعدل 220 ألف برميل يوميا.

وأضاف "لدينا خطط لزيادة إنتاج النفط الخام إلى معدلات تصل ما بين خمسة إلى ستة أو أكثر من هذا الرقم مع الالتزام بمحددات أوبك وحلفائها ولدينا إمكانيات لزيادة الإنتاج لكن نحن ملتزمون بقرارات أوبك".

وذكر: "أجبرنا شركات جولات التراخيص العاملة في عدد من الحقول النفطية في العراق على تخفيض إنتاج النفط الخام وفقا القرارات منظمة أوبك وحلفائها".

وقال وزير النفط: "نعمل حاليا على طرح حقل المنصورية الغازي خلال جولة تراخيص خامسة تكميلي مع عدد من الحقول الغازية شرقي بغداد خلال فترة لاتتجاوز شهرا من الآن".

وأضاف "العراق سيتوقف عن استيراد الغاز الإيراني بعد استثمار جميع الغاز المصاحب في العراق فضلا عن أنه يعمل حاليا لبناء مصافي جديدة لتكرير النفط الخام في إطار خطة لإيقاف استيراد المحروقات ".