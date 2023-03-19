أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن بلاده ستنطلق من مصالحها الخاصة في تعاملاتها مع ألمانيا بعد بيانها بشأن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال بيسكوف -تعليقا على تصريحات وزير العدل الألماني بأن بلاده ستعتقل الرئيس الروسي حال زيارته لألمانيا- "إن روسيا لا تعترف بتصريحات وزير العدل الألماني حول اعتقال الرئيس بوتين، وتعتبرها لاغية وباطلة، كما أنها لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وتعتبر قراراتها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية".



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت، في وقت سابق، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها روسيا، بشأن اعتقال فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، ليس لها أي قيمة بالنسبة لروسيا، بما في ذلك من الناحية القانونية.



وكان وزير العدل الألماني ماركو بوشمان قد صرح بأنه سيأمر باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال قرر زيارة ألمانيا، امتثالا لقرار محكمة الجنايات الدولية.



ومن جهته، قال السفير الروسي لدى برلين سيرجي نيتشايف، في وقت سابق اليوم، "إن موقف الحكومة الألمانية بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس الروسي مثير للقلق ومؤشر على رغبة الغرب في رفع وتيرة التصعيد ضد روسيا".. كما أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين تعليماته بإجراء تقييم قانوني لتصريحات وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بشأن اعتقال الرئيس الروسي.