السياحة تطالب الشركات المنظمة للحج بالالتزام باشتراطات السكن والضوابط الصحية لضيوف الرحمن

طالبت وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام، بضرورة الالتزام باشتراطات ومواصفات السكن الخاص بضيوف الرحمن، والالتزام بالضوابط الصحية لضمان سلام زوار بيت الله الحرام.

وعممت غرفة شركات السياحة ضوابط الحج على جميع الشركات المنظمة للحج هذا العام والتي يصل عددها إلى 2000 شركة.

وحددت وزارة السياحة والآثار، مواصفات المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لهذا العام، موضحة أن سكن حجاج مستوى الحج السياحي فئة 5 نجوم بمكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون بفنادق 5 نجوم شامل تقديم وجبتين يوميا بنظام البوفيه المفتوح (نصف إقامة) سواء فطار وغداء أو غداء وعشاء، لافتة إلى أن الحد الأقصى لإقامة الحجاج بغرفة واحدة هو 4 أفراد.

وأوضحت خلال ضوابط الحج السياحي، أن إقامة حجاج مستوى الـ5 نجوم بالمشاعر المقدسة "منى وعرفات" ستكون بهناجر فاخرة وبإقامة كاملة تشمل تقديم 3 وجبات في اليوم عبارة عن وجبة فطار جافة إضافة إلى وجبتين ساخنتين بالغداء والعشاء، لافتة إلى أن انتقالات حجاج الـ5 نجوم من فنادق مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة ستكون بأتوبيسات خاصة موديل حديث، فيما ستكون الإنتقالات الداخلية بأتوبيسات خاصة موديل حديث أو طيران.

وبدوره، قالت سامية سامي وكيل وزارة السياحة والآثار للرقابة على الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن مواصفات السكن الخاصة بحجاج المستوى الاقتصادي "الاقتصادي طيران والبري" بمكة المكرمة ستكون بفنادق سياحية أو بعمائر مصرح لها بالتسكين ومفعلة على المسار الإلكتروني السعودي، وحاصلة على موافقة لجان المعاينات التابعة لوزارة السياحة على كونها معتمدة للسكن.

وأضافت "سامي"، أن مواصفات مساكن حجاج المستوى الاقتصادي بالمدينة المنورة فستكون بفنادق إيواء سياحب أو ما يعادلها من العمائر شريطة موافقة لجان وزارة السياحة واعتمادها كمساكن للحجاج، لافتة إلى أن مواصفات سكن الحجاج بمنطقة العزيزية أو ما يماثلها ستكون بفنادق أو بعمائر مصرح لها بتسكين الحجاج ومفعلة على المسار الإلكتروني وتقع بشوارع رئيسية وبمنطقة بها خدمات على أن يكون التسكين بالغرف رباعة أو خماسي أو سداسي بالأجنحة أو الغرف ذات الاتساع بحد أقصى 6 أفراد.

وفي سياق متصل، عممت وزارة السياحة والآثار، الضوابط الصحية للحج التي أصدرتها وزارة الصحة والسكان على شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام، والتي تتضمن عددا من الضوابط الصحية التي لابد من أن يلتزم بها المسافرون للحج لهذا العام، لافتة إلى أن على الفائزين بالحج السياحي الالتزام بتلك الضوابط والتي تتمثل في ضرورة تقديم المسافر للحج تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة موضح به حالته الصحية تفصيلا وأنه معافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة، والتى تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج، وتقديم ما يفيد بتوقيع الكشف الطبي على الحاج الفائز بفرصة الحج بأحد المستشفيات المعتمدة التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة المصرية.

وتشمل الاشتراطات، أن تكون البطاقة الصحية الصادرة للحج سارية المفعول، وأن يكون قد حصل على التطعيمات الواردة بها، وضرورة اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، على أن تكون اللقاحات معتمدة دوليا ومن وزارة الصحة والسكان المصرية بحيث تكون آخر جرعة، قد حصل عليها خلال فترة 6 أشهر من السفر كشرط للحصول على تأشيرة الحج.

وأشارت الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، إلى أن شركات السياحة المصرية ستتولى تنفيذ حج الفرادى وهو (الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة)، لافتة إلى أن تنظيم شركات السياحة لتأشيرات حج الفرادى يأتي تطبيقا لنص القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

واشترطت وزارة السياحة والآثار، على شركات السياحة الراغبة في تنظيم تأشيرات حج الفرادى، ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج، مؤكدة أن هناك رقابة مشددة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأما بخصوص تنظيم شركات السياحة لحج الهيئات، فقد ألزمت وزارة السياحة والآثار الشركات الراغبة في تنظيم تلك التأشيرة، بضرورة الالتزام ببرنامج الحج المقدم من الشركة إلى وزارة السياحة، على أن تكون خدمات الطوافة بمنى وعرفات بذات مستوى البرنامج سواء كان اقتصاديا أو سياحيا فئة 5 نجوم، والالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج هذا العام.