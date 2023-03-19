انطلقت فعاليات نهائي مسابقة "أولمبياد مدارس مصر" تحت شعار "مع بعض نكبر" على استاد منتخب السويس بمحافظة السويس، بالتعاون مع قنوات "مدرستنا"، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ومحافظ السويس عبد المجيد صقر.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن هذه المسابقة تأتي ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإحياء النشاط الطلابي، واكتشاف المواهب في المدارس.

وحضر الافتتاح نائب الوزير للتطوير التكنولوجي الدكتور أحمد ضاهر، والسكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة الدكتورة إيمان حسن.