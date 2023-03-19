رد الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، على سؤال وجهه الإعلامي سيد علي، عما سماها "انتقادات" وُجهت لاحتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف التي نُظمت أمس الأول الجمعة.

وقال العطيفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «من ينتقد عمل إنساني في ظل الظروف الاقتصادية العالمية مش عارف يتصنف إيه».

وأضاف: «رئيس إنسان في احتفالية إنسانية أطلق مبادرة إنسانية للحماية الاجتماعية ويعظم من دور المجتمع المدني ومؤسساته وبمشاركة الأحزاب السياسية لتقديم كل أوجه الدعم ووصول المساعدات الاجتماعية لمستحقيها.. أي نقد يُقال في هذا الوضع».

وأشار إلى أن النقد إذا كان بنّاء من أجل تعظيم الجهود فلا مشكلة في ذلك، لكنه أبدى استغرابا من أن يتم انتقاد إطلاق مبادرة إنسانية لخدمة المواطنين.

ولفت إلى أن المشاركين في مبادرة كتف في كتف والداعمين لها من كل الأطياف غير معروفين في الأغلب، وبالتالي فإن ما يحدث هو "تجارة مع الله"، ثم الوقوف بجانب المواطنين والتلاحم معهم.

ويوم الجمعة، أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لانطلاق مبادرة كتف في كتف، خلال احتفالية إطلاق المبادرة، بستاد القاهرة.

ومبادرة "كتف في كتف" الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني، وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة ٣٠٠ ألف متطوع من التحالف الوطني في كل المحافظات، وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات احتفالية جماهيرية هي الأكبر من نوعها وينظمها التحالف الوطني تحت شعار "الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف في كتف"، بمشاركة كل مؤسساته والتي تضم ٣٤ كيانا تنمويا تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

يذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا من أعضاء التحالف بأهمية المبادرة تم زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا ، يأتي ذلك تعزيزًا علي مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.