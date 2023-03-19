أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 164 ألفا و910 جنود

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على البلاد وحتى اليوم الأحد، إلى 164 ألفا و 910 جنود، من بينهم 710 جنود قتلوا خلال أمس السبت فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 5332 دبابة و6853 مركبة قتالية مدرعة و2568 من أنظمة المدفعية و507 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الاطلاق و268 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 305 طائرات، و290 مروحية، و2159 طائرة مسيرة، و907 صواريخ كروز، و18 سفينة حربية، و5 آلاف و408 من المركبات وخزانات الوقود و262 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.