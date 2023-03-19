افتتاح معرض «قريتي منتجة» بمركز الخارجة في الوادي الجديد

افتتح جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، يرافقه ياسر عبد التواب، نائب رئيس مركز الخارجة، وناصر عمر، سكرتير عام المركز، معرض "قريتي منتجة"، الذي تم إعداده من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالمركز لعرض بعض منتجات القرية، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

وقال متولي، إنه شارك بالمعرض قرى المنيرة وشرق بولاق، وجناح، وناصر الثورة، وشاركت بعض السيدات بمنتجات مختلفة، ويستمر المعرض حتى 22 من مارس الجاري.

وأشار إلى توفير كميات من الخضروات والفاكهة واللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية.