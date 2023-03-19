تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الأحد 19 مارس 2023:

الرقابة المالية توافق على استحواذ شركة إمارتية على كامل أسهم باكين.. وسداد قيمة الصفقة بالجنيه المصري

أعلنت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، موافقتها على نشر عرض شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية، للاستحواذ على كامل أسهم شركة البويات والصناعة الكيماوية باكين حتى 24 مليون سهم، تمثل 100% من كامل رأس المال؛ وذلك بسعر 34 جنيها للسهم الواحد.

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المركزي يصدر تعليمات توضيحية للبنوك بشأن إمكانية فتح الأم حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها القُصر

في إطار جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم.

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رئيسا هيئة الرقابة المالية والبورصة يشاركان في قمة «Rise Up Summit» لريادة الأعمال

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، في فعاليات قمة "رايز أب" "RiseUp Summit" الحدث الأكبر في مجال ريادة الأعمال، والتي تقام تحت شعار "إبق واقعيا"، وذلك بمقر المتحف المصري الكبير، وقد حضرها لفيف من أصحاب الشركات الناشئة الباحثين عن فرص دعم لتطوير وتنمية شركاتهم، وممثلين عن مختلف قطاعات المال والأعمال.

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الأحد 19 مارس 2023.. انخفاض محدود للبورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية الهبوط اليوم الأحد، لكن بانخفاض محدود، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.2%، ووصل إلى مستوى 14681 نقطة.

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بمناسبة شهر رمضان.. تموين القاهرة ترفع حصة البوتاجاز 15% وتطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ

قال اللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة، إن حصة المحافظة من الدقيق البلدى المخصصة بنسبة 82% لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها 2014 مخبز بأحياء المحافظة سواء القطاع العام أو الخاص وللأغراض الأخرى، لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مؤكدا استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميًا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات 27420019 و27420025 و27420037 و27420038

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انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بـ2.13% خلال ديسمبر 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) انخفض بنسبة 2.13%، ليبلغ 108.10 خلال شهر ديسمبر 2022 (أولـي)، مقابل 110.45 خلال شهر نوفمبر 2022 (نهائي)، وذلك وفقا لنشرة للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبـر2022

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غدا بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة وعلى مدار 5 أيام

تبدأ وزارة المالية غدا صرف مرتبات العاملين بالدولة وعلى مدار 5 أيام.

وتبدأ صرف المرتبات من الغد وحتى يوم 26 مارس في كل الوزارات والجهات الحكومية وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق أنه سيتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس وذلك قبل حلول شهر رمضان.

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السياحة تطالب الشركات المنظمة للحج بالالتزام باشتراطات السكن والضوابط الصحية لضيوف الرحمن

طالبت وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام، بضرورة الالتزام باشتراطات ومواصفات السكن الخاص بضيوف الرحمن، والالتزام بالضوابط الصحية لضمان سلام زوار بيت الله الحرام.

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