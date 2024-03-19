البيت الأبيض: بايدن يستضيف قمة أمريكية يابانية فلبينية في 11 أبريل

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إنه من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس وزراء اليابان ورئيس الفلبين في 11 أبريل.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان أن بايدن سيستضيف الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أول قمة ثلاثية لقادة الولايات المتحدة واليابان والفلبين.

وذكرت جان بيير أنه من المقرر أن يعيد القادة الثلاثة التأكيد على "التحالفات القوية" بين الدول الثلاث و"يناقشون التعاون الثلاثي" و"يعززون السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم".

وبالإضافة إلى المحادثات الثلاثية، من المقرر أن يستضيف بايدن ماركوس في اجتماع "لمراجعة الزخم التاريخي" في العلاقات الثنائية و "مناقشة الجهود المبذولة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الاقتصادي والطاقة النظيفة والعلاقات بين الشعبين وحقوق الإنسان والديمقراطية".