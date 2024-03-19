المغرب يعلن رفقة إسبانيا والبرتغال عن شعار وسفراء كأس العالم 2030

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم عن الشعار الرسمي وسفراء بطولة كأس العالم 2030، والذي يقام بتنظيم مشترك بين المغرب، البرتغال وإسبانيا.

وكتب الاتحاد المغربي في بيان رسمي: «المملكة المغربية تكشف مع البرتغال وإسبانيا عن الهوية البصرية لملف التنظيم المشترك لكأس العالم 2030».

وأضاف البيان: «تواصل المملكة المغربية والبرتغال وإسبانيا التحضير للتنظيم المشترك من أجل تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، في هذا الإطار، تم اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، تنظيم لقاء إعلامي بمقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، خصص لتسليط الضوء على آخر مراحل التحضيرات لهذا الحدث الكروي العالمي».

وتابع: «وتم الكشف بالمناسبة، عن الهوية البصرية لهذا الملف تحت شعار "هيا بنا يلا" لتنظيم منافسة عالمية "من أجل كرة القدم، من أجل العالم، ومن أجل الغد". وسيمكن هذا الملف المشترك من تنظيم هذا العرس الكروي العالمي في قارتين، وهي سابقة في تاريخ المنافسة التي ستخلد ذكرتها المئوية سنة 2030، وسيسمح هذا التنظيم المشترك بتحقيق التقارب بين الحضارات، في جو من البهجة وحسن الضيافة، مع مراعاة الجانب الاجتماعي، فضلا عن الجوانب المتعلقة بالاستثمارات والابتكار».

وأوضح البيان: «كان الهدف من هذا اللقاء تقديم نقط قوة هذا الترشيح المشترك، لاسيما الجوانب المتعلقة بالبنيات التحتية الخاصة بكرة القدم العصرية التي تتطلب مدة زمنية وجيزة للتنقل، وشغف المتتبعين بكرة القدم في المغرب وإسبانيا والبرتغال».

وأردف: «خلال هذا الحفل، تم أيضا تقديم سفراء كأس العالم 2030 الذين سيمثلون بلدهم وهم لويس فيجو، وأندريس إنييستا ونور الدين النيبت، بالإضافة إلى نجوم البلدان الثلاثة بالإضافة للنجم السابق إيمانويل أديبايور، سفيرا لإفريقيا في كأس العالم 2030».

وواصل: «وتفعيلا لمقتضيات ميثاق تنظيم تظاهرات الاتحاد الدولي فيفا، فإن المرحلة المقبلة ستكون هي التقديم الرسمي لملف التنظيم المشترك خلال شهر يوليو 2024، يليه الإعلان النهائي عن البلد أو البلدان المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2030، بعد تصويت المؤتمر الفيفا، خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الحالية».

في هذا السياق، عبر رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فيرنادو كوميش عن قناعته الراسخة في جعل هذا الترشيح المشترك يولي اهتماما بالغا لمتتبعي كرة القدم، ولهذا يتوجب الانفتاح على قيمنا وإشراك كافة الأطراف المعنية، هدفنا من خلال تنظيم 101 مباراة لكأس العالم 2030 بالدول الثلاثة هو تحقيق وقع إيجابي ومستدام.

وبدوره صرح فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم: "يشكل هذا اليوم تاريخا هاما في مسلسل التنظيم المشترك لهذا الحدث الكروي التاريخي، تجسيدا للرؤية النيرة لصاحب الملك محمد السادس بفضل العمل سويا كل يوم مع شركائنا البرتغال والإسبان، سنبرز قيمة هذه الشراكة والعمل الجماعي نحن واثقون أن منظومة كرة القدم ككل ستكون الرابح الأكبر من هذا التنظيم.

وصرح فيرناندو سائز، عضو لجنة الترشيح بالإتحاد الإسباني، بأن إسبانيا، التي سبق لها أن نظمت نهائيات كأس العالم لسنة 1982، تنضم للمغرب والبرتغال من أجل تنظيم نسخة فريدة من نوعها ستتذكرها الأجيال الصاعدة، بفضل تجهيزات حديثة سيتفيد منها اللاعبون والمتتبعون، ستشكل هذه النسخة لامحالة تجربة فريدة في الدول الثلاثة.