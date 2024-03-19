حماس تبحث مع الأمم المتحدة مفاوضات الهدنة في غزة

بحث رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، مع منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الحرب على غزة وسير عملية مفاوضات وقف إطلاق النار.

وذكرت حماس، خلال بيان، أن ذلك جاء خلال استقبال أبو مرزوق لوينسلاند، في مكتبه بالعاصمة القطرية الدوحة، مشيراً إلى أن الجانبين بحثا التطورات المختلفة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، وسير عملية مفاوضات وقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

كما تطرق الاثنان إلى دور الأمم المتحدة في قطاع غزة، والتحديات التي تواجهها بسبب الاستهداف الإسرائيلي للعاملين فيها.

‎واستعرض أبو مرزوق، خلال اللقاء، مواقف الحركة فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، وجدية الحركة في الوصول إليه، وسبل إدخال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزّة والشمال.

وأكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة "ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية بحق شعبنا، وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج قطاع غزة، وإعادة النازحين وتوفير متطلبات الإيواء والإعمار، وتحقيق تطلعات وآمال شعبنا بالحرية"، وفق البيان.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر وقطر وبمشاركة الولايات المتحدة، في ظل استمرار إسرائيل في شن حرب مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.

وأضاف الأنصاري: "انتقلنا إلى الاجتماعات التقنية، رئيس الموساد (ديفيد برنياع) غادر الدوحة، لكن الفريق الفني الإسرائيلي لا يزال مجتمعا".