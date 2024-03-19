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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل متخصص في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة النزهة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب انتحال الصفة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لمزاولة نشاطه.

وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبصحبته ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما طبنجة صوت وطلقات لذات العيار، وكمية من المواد المخدرة، وميزان حساس، وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم أقر بمزاولته نشاطه الإجرامي باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته وسيارة ملاكى "تم ضبطها"، وأضاف بقيام المتهمة الثانية بتصريف المسروقات لدى عملائها، كما أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأضاف بارتكاب 3 وقائع سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وبمواجهة المتهمة الثانية أيدت ما سبق.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.