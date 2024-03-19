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الخارجية القطرية: أي هجوم على رفح الفلسطينية سيؤثر سلبا على فرص التوصل لاتفاق

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 1:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 1:10 م

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، من أن أي هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، سيؤثر سلبًا على التوصل إلى اتفاق التهدئة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الثلاثاء: «نتحدث عن 1.5 مليون فلسطيني بمدينة رفح، وقد تجاوز عدد القتلى 31 ألفًا، هذا الهجوم لا يمكن تبريره بأي مبررات تكتيكية».

وأكد حرص بلاده على التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع، معقبًا: «كل الأطراف المشاركة تعمل بجد، وأي هجوم على رفح يضر بشكل كبير بالمفاوضات القائمة، من الصعب على عملية السلام أن تنجح في مثل تلك الظروف».

وعن آخر تطورات المفاوضات، رأى أن «الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي اختراق أو نجاح في مفاوضات صفقة الرهائن والهدنة».

وأكمل: «نحن متفائلون بحذر، المفاوضات مستمرة والفرق الفنية تلتقي للحديث عن التفاصيل، لكن الوقت لازال مبكرا للحديث عن أي اختراق أو نجاح».

وذكر أن اجتماعات رئيس الموساد في الدوحة، تأتي في إطار حمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حركة حماس، وتبادل وجهات النظر.

وأوضح أن المسئول الإسرائيلي غادر الدوحة، لكن الاجتماعات التقنية مازالت مستمرة في ظل تبادل المقترحات بين الطرفين.

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