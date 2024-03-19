ما حقيقة الفيديو المتداول لاستعدادات الصين العسكرية لمواجهة الغرب؟

انتشر في مواقع التواصل الاحتماعي مقطع فيديو يظهر آلاف الجنود الصينيين وقيل أنّه "لاستعدادات الصينية العسكرية لمواجهة الدول الغربية ومساندة روسيا"، فما حقيقته؟

أبان الفيديو آلاف الجنود المتراصين في صفوفٍ متوازية وسط آليات عسكريّة، ويظهر في المقطع الرئيس الصيني شي جين بينغ وهو يلقي خطابا أمام الجيش.

وشاهد مئات الآلاف المقطع خصوصا على منصة "إكس"، حيث زعم ناشروه أنه لاستعدادات حديثة للجيش الصيني للتدخل عسكريا مساندة لروسيا وفي مواجهة الناتو.

في حين أن الفيديو المتداول لا علاقة له بالتوترات الحالية، فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى أن النسخة الأصليّة منه منشورة عام 2018.

ونشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة المقطع في حسابها على موقع يوتيوب مرفقا بتعليق جاء فيه أن المشاهد تظهر كلمة الرئيس شي جين بينغ أمام سبعة آلاف عسكري في انطلاق تدريبات للجيش الصيني

وقد أعلنت الصين في الأسابيع الماضية أنها ستزيد ميزانيتها الدفاعية في العام 2024 بنسبة 7.2% لتبلغ 231 مليار دولار تقريبا، في وقت تتفاقم التوترات بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وتمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، على الرغم من أن جيش التحرير الشعبي الصيني يتجاوز الجيش الأميركي من حيث عدد الأفراد، كما تؤكد بكين قلقها حيال التعاون بين خصومها الإقليميين، والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي يناير، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الصين "أكبر تحدّ بعيد المدى يواجهه حلفاء الناتو"، مضيفا: "نراهم في إفريقيا ونراهم في القطب الشمالي ونراهم يحاولون السيطرة على منشآتنا الحيوية".