الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين

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رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية ووضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب".

وذكرت أن "تصريحات سموتريتش وبن غفير، بتعميق الاستيطان دعوة صريحة للعنف وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وقال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل البيرس، أمس، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".