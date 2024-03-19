 حماة الوطن بمطروح: توزيع 4000 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة - بوابة الشروق
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حماة الوطن بمطروح: توزيع 4000 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة

أحمد سباق:
نشر في: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 4:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 4:12 م

قال عيسي أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إنه تم توزيع 4000 كرتونة رمضان وتدشين وإطلاق مبادرة إفطار صائم لتوزيع الوجبات والمشروبات قبل الإفطار، بالإضافة للمشاركة في معرض "أهلا رمضان" بتوفير اللحوم البلدي الطازجة بأسعار 300 جنيه للكيلو .

وأوضح أن ذلك في إطار تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية، خلال شهر رمضان في كل مدن المحافظة الثمانية، والتي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد توزيع "شنطة رمضان" على الأسر الأولى بالرعاية والعمال بالمصالح الحكومية والعمالة غير المنظمة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة "، والتي تعد أهم المشروعات القومية، وفي إطار المسئولية المجتمعية لدور الحزب وتنفيذًا لاستراتيجية دعم المواطن، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير منتظمة للتخفيف عليهم طبقا لتوجهات القيادة السياسية.


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