ماذا قال فليك بعد تجديد عقده مع برشلونة؟

أعرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، عن سعادته بعد تجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى 2028.

وقال فليك في تصريحات لقناة برشلونة: "برشلونة أكثر من مجرد نادٍ ويسعدني مواصلة هذه المسيرة، أشعر كل يوم بالشغف الذي يكنّه الطاقم واللاعبون والجماهير للنادي، إنه لأمر رائع ومميز بالنسبة لي لأننا عشنا لحظات رائعة كثيرة في الماضي".

وأضاف: "أنا أكثر تعطشًا للفوز وأرغب في تحقيق المزيد من الألقاب للنادي، هذه أمور أؤمن بها وأنا سعيد جدًا، لقد كنا نلعب بشكل ممتاز وثابت للغاية في الأسابيع والأشهر الأخيرة ومن الجيد رؤية ذلك، لكننا بحاجة إلى تغيير بعض الأمور، نحن نعمل مع ديكو وأنا سعيد جدًا بالعمل معه ومع فريقه".

وتابع: "أُقدّر الثقة التي أولاها لي النادي والرئيس ومجلس الإدارة إنها تعني لي الكثير، أنظر دائمًا إلى المستقبل بإيجابية، علينا أن نتعلم ونتطور هذا ما أتمناه من الفريق وكل من حوله، يجب أن يشارك الجميع في العمل، وأن يكونوا متحدين".

وأتم فليك تصريحاته: "الهدف هو الفوز بالمزيد من الألقاب، وربما أيضاً دوري أبطال أوروبا وسنعمل على ذلك حتى يتحقق الحلم".