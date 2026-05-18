لجنة الحكام الإنجليزية تعترف بخطأ هدف مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام

اعترفت لجنة الحكام الإنجليزية بصحة اعتراض نادي نوتنجهام فورست على الهدف الثاني الذي سجله مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدة أن الهدف كان يجب إلغاؤه بداعي لمسة يد.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، تواصل الحكم السابق هوارد ويب، رئيس لجنة الحكام الإنجليزية، مع مسؤولي نوتنجهام فورست ومانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، للإقرار بوجود خطأ تحكيمي في احتساب الهدف.

وشهدت اللقطة جدلًا واسعًا بعدما لمس مبومو الكرة بين ذراعه وجسده، قبل أن ترتد تسديدته وتصل إلى كونيا الذي سجل الهدف. ورغم أن تقنية الفيديو المساعد رأت وجود لمسة يد تستوجب إلغاء الهدف، فإن حكم الساحة اعتبرها غير متعمدة وقرر احتساب الهدف.

وأثار القرار دهشة كبيرة لدى جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق ومعلق شبكة سكاي سبورتس، الذي انتقد احتساب الهدف بشدة خلال تعليقه على المباراة.

وقال نيفيل: "هذا القرار صادم بكل المقاييس، ولا أستطيع تصديق ما حدث. تقنية الفيديو أوضحت وجود لمسة يد بشكل واضح، وتمت مراجعة اللقطة لعدة دقائق، ومع ذلك تم احتساب الهدف".

وأضاف: "أي شخص شاهد المباراة، سواء كان لاعبًا أو مشجعًا، سيدرك أن الهدف كان يجب إلغاؤه. اللقطة كانت واضحة للغاية".

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2.