حلا شيحة تعترف بقرار فادح كلفها الكثير من المعاناة في حياتها‎: تعبني نفسيا وجسديا

كشفت الفنانة حلا شيحا، عن ندمها على قرار اتخذته في الماضي ظنت صوابه بينما كان خاطئًا وأدى إلى شعورها بالألم والمعاناة.
وقالت خلال مقابلة لبرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، إن القرار تسبب لها في الكثير من المعاناة النفسية والجسدية، مشيرة إلى أنها كانت تتساءل دائما عن سبب الخطأ في الاختيار.
ورفضت الإفصاح عن تفاصيل قرار الاختيار الخاطئ خوفًا من إيذاء بعض الأشخاص، مؤكدةً أنه كان ناتجًا عن ظروف حياتها في ذلك الوقت ظنت في البداية أنه أفضل خيار لها، لكنها سرعان ما اكتشفت أنه كان خاطئًا.
وأشارت إلى إدراكها حكمة الله عز وجل بمرور الوقت، قائلة:«كنت بقعد أقول ليه يا رب في حاجة غلط في الاختيار، وجعني جدا لكن الحمد الله عديت وخرجت منه، أنا دلوقتي حاليا أحسن بكثير واكتشفت أنه كان أحسن حاجة حصلت، ونفسي أشكر الوقت».