حلا شيحة تعترف بقرار فادح كلفها الكثير من المعاناة في حياتها‎: تعبني نفسيا وجسديا

كشفت الفنانة حلا شيحا، عن ندمها على قرار اتخذته في الماضي ظنت صوابه بينما كان خاطئًا وأدى إلى شعورها ‏بالألم والمعاناة.‏

وقالت خلال مقابلة لبرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» ‏مساء ‏الثلاثاء، إن القرار تسبب لها في الكثير من المعاناة النفسية والجسدية، مشيرة إلى أنها كانت تتساءل دائما عن ‏سبب الخطأ في الاختيار.‏

ورفضت الإفصاح عن تفاصيل قرار الاختيار الخاطئ خوفًا من إيذاء بعض الأشخاص، مؤكدةً أنه كان ناتجًا عن ‏ظروف حياتها في ذلك الوقت ظنت في البداية أنه أفضل خيار لها، لكنها سرعان ما اكتشفت أنه كان خاطئًا. ‏

وأشارت إلى إدراكها حكمة الله عز وجل بمرور الوقت، قائلة:«كنت بقعد أقول ليه يا رب في حاجة غلط في الاختيار، ‏وجعني جدا لكن الحمد الله عديت وخرجت منه، أنا دلوقتي حاليا أحسن بكثير واكتشفت أنه كان أحسن حاجة حصلت، ‏ونفسي أشكر الوقت».‏