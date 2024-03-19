تحل اليوم ذكرى ميلاد المترجم الكبير السيد إمام، والذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 19 مارس في عام 1945 بمحافظة البحيرة، وتخرج فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية وترجم الكثير الكتب النقدية فى النظرية الأدبية.

عمل مستشارا أدبيا لمجلة الثقافة الجديدة لسنوات طويلة، وفى أكتوبر من عام 2017 تم تكريمه فى فرع ثقافة البحيرة لدوره البارز فى مجال الأدب، وترأس نادى الأدب بمحافظة البحيرة لعدة دورات متتالية.

وخلال مسيرته الأدبية، قدم السيد إمام، مجموعة متنوعة ومتميزة من الأعمال، ومن أشهر كتب السيد إمام المترجمة: "تحولات الخطاب النقدى لما بعد الحداثة" للفيلسوف المصرى الأمريكى إيهاب حسن، "والميتافكشن" باتريشيا ووه، "وألف ليلة وليلة أو الليالى العربية" لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفن، و"أقنعة بارت" لجوناثان كلر، و"تعليم ما بعد الحداثة".