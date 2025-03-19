تعرضت سيدة للسقوط من الطابق الرابع من شرفة منزلها في حي الاندلس بمدينة العاشر من رمضان، وجرى نقلها لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة والعاجلة لها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم ثالث العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بسقوط ربة منزل تدعى خلود. ع، 29 عاما، مقيمة حي الأندلس، من الطابق الرابع من شرفة منزلها، وجرى نقلها بواسطة إحدى سيارات مرفق الإسعاف لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتقديم لها الخدمات الطبية اللازمة.

تبين من التحريات الأولية، تعرض السيدة للسقوط وذلك أثناء نزولها من شرفة منزلها من الطابق الرابع مستخدمة في ذلك ملايات السرير كحبل، على خلفية قيام زوجها بأخذ الموبيل الخاص بها وغلق الباب عليها وتركها وذهب للعمل.

جرى نقل السيدة لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي وتقديم لها الخدمات الطبية اللازمة، بعد إصابتها بكسور متعددة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.