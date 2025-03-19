وزير الخارجية: نتطلع لتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في مصر وأذربيجان

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جرى اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وJeyhun Bayramov وزير خارجية أذربيجان.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان على كل المستويات، مشيرًا إلى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين.

وأبدى تطلع الجانب المصري لاستغلال الزخم الناتج عن تبادل الزيارات لدفع كل موضوعات التعاون الثنائي، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار كذلك إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية وتبادل الترشيحات للمناصب الدولية المختلفة.