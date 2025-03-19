ترامب يقيل عضوين ديمقراطيين من لجنة التجارة الاتحادية وسط جدل قانوني

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عضوين ديمقراطيين في لجنة التجارة الاتحادية، في خطوة تعزز جهوده لفرض سيطرة إدارته على الوكالات المستقلة في مختلف أنحاء الحكومة.

وأعلن المفوضان ألفارو بيدويا وريبيكا كيلي سلوتر أنهما أقيلا بشكل غير قانوني، مشيرين إلى أنهما سيلجآن إلى القضاء لوقف قرار ترامب. كما أكدا أنهما لا يزالان يعتبران نفسيهما جزءا من لجنة التجارة الاتحادية، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانا سيحتفظان بإمكانية الوصول إلى مكاتبهما وأدوات العمل مثل البريد الإلكتروني.

ومن شأن إقالة بيدويا وسلوتر أن تتيح المجال أمام تعيين مفوضين جدد موالين لترامب، بما يتماشى مع أولوياته وسياساته داخل اللجنة المكونة من خمسة أعضاء.

ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق، لكن رئيس لجنة التجارة الاتحادية أندرو فيرجسون، الذي عينه ترامب في المنصب فور توليه الحكم في يناير، نشر بيانا على منصة إكس أكد فيه أنه لا يشك في "السلطة الدستورية للرئيس لإقالة المفوضين، وهو أمر ضروري لضمان المساءلة الديمقراطية".