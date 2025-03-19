الجامعة العربية تدين انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

دان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، بشدة إسرائيل،قوة الاحتلال غير القانوني، لانتهاكها وقف إطلاق النار واستئنافها القصف الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في قرار صادر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء بالقاهرة على إثر إمعان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الاستمرار بجرائم العدوان، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس لتقديم الدعم المالي، والسياسي للخطة العربية التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة، بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزه بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره، وحث المجلس الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة الإعمار.

وطالب المجلس المجتمع الدولي، بتنفيذ كافة الاستحقاقات القانونية المتصلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفسلطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي المشاركة في حماية المدنيين الفسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيع لحماية المدنيين الفلسطينيين.