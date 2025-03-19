السفير الألماني بالكويت: عودة الحرب في غزة كارثية وليست في مصلحة الطرفين

أكد السفير الألماني لدى الكويت هانز كريستيان أن عودة التصعيد بين إسرائيل وحماس ليست في مصلحة الطرفين وهذا يصعب عملية البحث عن حل سلمي للموقف في المنطقة.

وقال كريستيان ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) على هامش الإفطار السنوي الذي أقامته السفارة الألمانية للاعلاميين امس الثلاثاء، إن "عودة التصعيد كارثي لقد بات العالم أقل أمانًا وأكثر خطورة، ولم يعد بالإمكان التنبؤ بما قد يحدث غدًا أو حتى في المستقبل القريب."

وحول إمكانية مشاركة ألمانيا في قوات حفظ سلام في أوكرانيا بعد التغييرات المستجدة قال إن "هناك تشكيلا لحكومة ألمانية ولا يمكننا التنبؤ بما ستقرره الحكومة الجديدة" .

وأوضح كريستيان " نعيش في أوقات عصيبة على مستوى العالم، حيث أصبحت الحقائق والمسلمات موضع شك، وبرزت ردود أفعال غير متوقعة. في ظل هذا الواقع المتغير بسرعة، يجد صناع القرار صعوبة متزايدة في تحديد موقع بلدانهم والتكيف مع المستجدات".