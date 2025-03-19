فلسطين تطالب بترجمة المواقف الدولية لخطوات رادعة تجبر الاحتلال على وقف الإبادة والتهجير

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار مجازر الاحتلال بحق أبناء قطاع غزة، والتي كان آخرها المجازر المروعة بحق عائلات مدنية بأكملها، كما حصل مع عائلتي قريقع والخطاب، والتي خلفت عشرات الشهداء.

ورحبت الخارجية، في بيان لها اليوم الأربعاء، بردود الفعل والمواقف الدولية التي رفضت عودة الاحتلال لحرب الإبادة والتهجير، مجددة مطالباتها لمختلف دول العالم بأن ترتقي مواقفها وتحركاتها إلى خطوات عملية رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف العدوان فورا والانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.