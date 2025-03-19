أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان".

وقال سريع، في بيان: "رصدنا تحركات معادية بالبحر الأحمر استعدادا لشن هجوم جوي واسع على بلدنا، ونفذنا عملية عسكرية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار استهدفت حاملة الطائرات"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد سريع تصعيد العمليات العسكرية ضد الاحتلال ما لم يتوقف العدوان الوحشي على غزة ويرفع الحصار عنها، موضحا أن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" هو الرابع خلال 72 ساعة.

وشدد سريع على أن العدوان الأمريكي لن يثنيهم عن تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جديدة ليلة الثلاثاء على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، في وقت أطلقت فيه الجماعة صاروخا باتجاه إسرائيل اعترضته دفاعاتها الجوية قبل أن يدخل أجواءها، بحسب جيش الاحتلال.

ويشار إلى أن هذا الهجوم الصاروخي يمثل الأول من نوعه الذي يستهدف إسرائيل من اليمن منذ بدء الهدنة بين الاحتلال وحركة حماس في غزة في 19 يناير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.