الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية على غزة وتحذر من عواقبها

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أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن هذه الغارات تعد انتهاكا لاتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي.

وحذرت من عواقب التصعيد العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، وباستفحال المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وطالبت دولة الإمارات، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد، وبضرورة بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين.

وأكدت أهمية وقف الإجراءات العقابية المهددة للحياة، وإعادة التيار الكهربائي وفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام ودون أي عوائق، مشددة على ضرورة استئناف اتفاق الهدنة بين الطرفين.

وحذرت من أن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على المدنيين والمناطق السكنية سيؤدي إلى تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.