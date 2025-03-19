وزيرة خارجية ألمانيا تزور الشرق الأوسط وسط استئناف إسرائيل الهجوم على غزة

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات، بعد يوم من استئناف إسرائيل هجماتها على حركة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وتوجهت بيربوك، من برلين إلى لبنان صباح اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات بعد ظهر اليوم في العاصمة اللبنانية.

وكانت بيربوك، حذرت قبيل مغادرتها، من أن "خطر التصعيد الإقليمي جسيم".

وأضافت بيربوك: "جميع الأطراف الآن مدعوة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والعودة إلى المحادثات للوصول إلى حل دائم للصراع".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، استئناف القتال ضد حماس، حيث قال إنه لن يتم إجراء مزيد من المفاوضات إلا تحت النيران.