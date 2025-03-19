الاحتلال يشن حملات دهم ويطرد فلسطينيين من منازلهم بمخيم العين في نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حملة دهم واسعة في مخيم عين بيت الماء غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأجبرت عدة عائلات على مغادرة منازلها.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «صفا»، بأن قوات الاحتلال أعادت اقتحام مخيم العين بعد ساعات قليلة من انسحابها إثر اغتيال الشاب عدي القاطوني واعتقال الشاب فاروق رشيد الخالد، وانتشرت في محيط المخيم ووضعت القناصة على بعض البنايات المشرفة على المخيم.

وأضافت المصادر أن الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة من قواته والياته إلى المخيم، وشرع بحملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل المخيم، وأجبر سكانها على مغادرتها والنزوح عن المخيم، وأبلغهم بعدم العودة إلا بعد 3 أيام.

ونتيجة لاستمرار اقتحام المخيم، أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تأخير الدوام المدرسي في 7 مدارس بمحيط المخيم إلى حين انسحاب الاحتلال.