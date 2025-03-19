شهداء وجرحى في تجدد الغارات الجوية على قطاع غزة

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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها ظهر اليوم الأربعاء، لمختلف مناطق قطاع غزة موقعة أعدادًا إضافية من الشهداء والجرحى.

وفي تطور لافت قصف جيش الاحتلال مقراً لمنظمات أجنبية في دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا»، مساء الأربعاء.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن موظفًا أجنبيًا قتل وأصيب خمسة من العاملين الأجانب في المؤسسات الأممية، إثر قصف الاحتلال مقرهم في المحافظة الوسطى.

وارتقى شهيد ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مواطنين بشارع صلاح الدين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو دف في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ووقعت عدة إصابات من المارة إثر استهداف إسرائيلي لمنزل غير مأهول يعود لعائلة الترزي في محيط مفترق الطيران غرب مدينة غزة.

وارتفع إلى ستة عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم من تحت انقاض منزل عائلة الحطاب بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الكيلان في منطقة الشيماء ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، شيع الفلسطينيون جثامين خمسة عشر مواطنا ارتقوا في غارات على رفح وخان يونس منذ فجر اليوم.

وجدد الاحتلال قصفه لشرق خان يونس حيث أصيب أربعة مواطنين، فيما أصيب آخران برفح.