الجيش اللبناني يدخل بلدة حدودية مع سوريا

دخل الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إلى بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، أن ذلك جاء بعد انسحاب المجوعات السورية من البلدة.

وكانت القرى والبلدات الحدودية اللبنانية السورية، شهدت في اليومين الماضيين قصفا مصدره الأراضي السورية، أسفر عن مقتل 7 مواطنين، وجرح 52 آخرين، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان أول أمس الاثنين.

واستقدم الجيش اللبناني، تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية شرق لبنان بعد استهداف عدد من مراكزه من جهة الأراضي السورية.

وركّزت الوحدات العسكرية اللبنانية المنتشرة، نيرانها على أهدافها ضمن قطاعات الرمي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.