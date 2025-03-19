بنك سانتاندير في بريطانيا يخطط لشطب 750 وظيفة

تواجه نحو 750 وظيفة خطورة الشطب في فرع بنك سانتاندير في المملكة المتحدة، حيث أعلن البنك عن إغلاق 95 فرعا وإجراء تغيرات في شبكته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المجموعة المصرفية الإسبانية قالت اليوم الأربعاء إنها ستغلق جميع الفروع ابتداء من يونيو المقبل، في حين ستخفض ساعات العمل في 36 موقعا وستتحول إلى 18 موقعا لكي تحد من عدد المكاتب في خطوات ستؤثر على أكثر من ثلث شبكتها في المملكة المتحدة التي تضم 444 فرعا.

وأضافت المجموعة أنه سيبقى لها 349 فرعا في المملكة المتحدة بعد التغيرات.

وستعرض التغيرات 750 وظيفة للخطر-أكثر من 4% من القوة العاملة للبنك في المملكة المتحدة البالغ عددها 18 ألف شخص، في حال تم المضي قدما في تنفيذ الخطط بعد إجراء مشاورات مع النقابات.