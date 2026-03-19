كوبا تستعد لاستلام أول شحنة نفط روسية هذا العام

تستعد كوبا لاستلام أول شحنة نفط روسية هذا العام، بعد أيام فقط من إعلان الحكومة أنها تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والمحطات الحرارية، بينما تستمر معاناة الجزيرة من انقطاعات حادة للتيار الكهربائي جراء انهيار شبكتها الكهربائية.

وقال خورخي بينون، وهو خبير في معهد الطاقة بجامعة تكساس، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الناقلة التي ترفع العلم الروسي، أناتولي كولودكين، تبعد نحو 3000 ميل بحري عن كوبا في المحيط الأطلسي ومن المتوقع أن تصل إلى الجزيرة خلال 10 أيام.

وإذا تحقق ذلك، فستكون هذه المرة الأولى التي تصل فيها شحنة نفط إلى كوبا من الخارج خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل الحصار الأمريكي على الطاقة.

وأوضح بينون أن الناقلة تحمل 730 ألف برميل من الوقود، وهي مدرجة على قائمة السفن التي فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات بعد الحرب في أوكرانيا.