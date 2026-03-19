أوكرانيا وأمريكا تستأنفان المحادثات لإنهاء الحرب الروسية

يتطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على محادثات جديدة مع الولايات المتحدة من المقرر أن تبدأ بعد غد السبت لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بعد تعليق المسار الدبلوماسي وسط الحرب في إيران.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور من كييف إنه تلقى إشارات إيجابية من الولايات المتحدة، "كان هناك توقف في المفاوضات، وحان الآن الوقت لإنهائها".

وأضاف زيلينسكي، أن مجموعة المفاوضين الأوكرانيين المسئولة عن الشق السياسي من المحادثات في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة.

واتفق على نهج المفاوضات مع أمين عام مجلس الأمن الأوكراني رستم عميروف، وكبير موظفيه كيريلو بودانوف وممثلين آخرين.