الخميس 19 مارس 2026 8:02 ص القاهرة
الحرس الوطني الكويتي: إسقاط مسيرة و4 طائرات درون

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 مارس 2026 - 7:46 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مارس 2026 - 7:46 ص

أعلن الحرس الوطني الكويتي، اليوم الخميس، تمكنه من إسقاط مسيرة و4 طائرات "درون".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د.جدعان فاضل جدعان - في بيان صحفي اليوم - إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني - وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام - على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الكويت؛ بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.


