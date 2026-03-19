الحرس الوطني الكويتي: إسقاط مسيرة و4 طائرات درون

أعلن الحرس الوطني الكويتي، اليوم الخميس، تمكنه من إسقاط مسيرة و4 طائرات "درون".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د.جدعان فاضل جدعان - في بيان صحفي اليوم - إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.
وأكد أن قوات الحرس الوطني - وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام - على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الكويت؛ بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.